Valmadrera in lutto per la scomparsa di Giancarlo Pensa, imprenditore e uomo generoso

VALMADRERA – É scomparso oggi, all’età di 89 anni, Giancarlo Pensa, noto imprenditore valmadrerese che per molti anni ha guidato con i fratelli la storica ditta di famiglia, oggi portata avanti dai figli.

L’assessore Antonio Rusconi lo ha ricordato con parole di stima e riconoscenza: “Ho conosciuto il signor Giancarlo verso la fine degli anni ’80. Una persona autorevole e cortese, referente per le asfaltature del Comune, molto preciso e puntuale nel lavoro. Poi l’attività è passata ai figli Marco e Fabrizio, che ho avuto modo di conoscere per il loro impegno nella Polisportiva Valmadrera. Giancarlo era una persona sensibile, generosa, attenta alle situazioni meno fortunate e sempre vicina al mondo dell’associazionismo locale.”

Anche il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera, ha espresso le più vive condoglianze ai familiari, nel ricordo di una figura di imprenditore esemplare.

Lascia la moglie Savina, i figli Marco e Fabrizio con le rispettive famigli e i nipoti Davide, Marta, Giancarlo e Teresa. I funerali si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle ore 14.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Valmadrera.