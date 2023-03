Valmadrera, malore in azienda: soccorso un 76enne

Grave malore per un 76enne, è successo in via Piedimonte a Valmadrera

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni

VALMADRERA – E’ stato accompagnato all’ospedale in codice rosso, il 76enne soccorso questa mattina, mercoledì, in un’azienda di via Piedimonte a Valmadrera.

Erano circa le 8.20 quando è arrivata la chiamata ai soccorso per una persona che aveva accusato un grave malore. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica del 118.

Il 76enne è stato trasportato al Manzoni di Lecco.