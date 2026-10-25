Valmadrera piange Attilia Dell’Oro: morta a 76 anni la segretaria de “Il tempo di dare”

La comunità piange la scomparsa di una figura stimata, per 40 anni impiegata alla ditta Beneri e negli ultimi 4 segretaria dell’associazione “Il tempo di dare”

Le esequie si terranno lunedì alle 9:45 alla Chiesa dello Spirito Santo

VALMADRERA – La comunità di Valmadrera si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Attilia Dell’Oro, venuta a mancare all’età di 76 anni. Una figura profondamente radicata nel tessuto cittadino, stimata sia per il suo lungo percorso professionale sia per la generosità dimostrata nel campo del sociale e del volontariato.

Per ben 40 anni, Attilia Dell’Oro ha prestato servizio come impiegata presso la ditta Beneri di Valmadrera, distinguendosi per serietà e dedizione. Una vita spesa sempre al fianco dei propri cari, condividendo quotidianamente la casa e un affetto profondo con i fratelli Gianluigi, Wilma, Gigliola e Vittorio.

Negli ultimi 4 anni, il suo spirito di servizio l’aveva portata ad assumere un ruolo chiave all’interno dell’associazione “Il tempo di dare”, ricoprendo la carica di segretaria. Un incarico accolto fin da subito con grande trasporto e condotto con spiccata professionalità.

A ricordarne il prezioso contributo è l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio: “Quattro anni fa Attilia ha accettato con entusiasmo la mia proposta di coprire il ruolo di segretaria dell’associazione ‘Il tempo di dare’, un impegno che ha svolto con competenza e disponibilità. Insieme abbiamo collaborato per le iniziative UNI3, l’attività di ginnastica dolce e con il dottor Virginio Brivio per la parte amministrativa. Grazie Attilia, un sincero ringraziamento per tutto quello che hai fatto”.

Al cordoglio delle istituzioni si unisce la commozione di tutta la struttura associativa, con un sentito e profondo ringraziamento espresso dalla presidente de “Il tempo di dare”, Carmen Maffezzini, unitamente a tutte le volontarie del sodalizio, che hanno voluto sottolineare l’importanza della sua presenza e del suo operato.

Le esequie per dare l’ultimo saluto ad Attilia Dell’Oro saranno celebrate lunedì alle ore 9:45 presso la Chiesa dello Spirito Santo.