Valmadrera piange Cristiana, scomparsa a soli 33 anni

La giovane lottava da alcuni mesi contro la malattia

I funerali si terranno oggi pomeriggio a Renate

VALMADRERA – Lutto in città per la prematura scomparsa di Cristiana Colantonio, 33 anni. Originaria di Renate, in Brianza, Cristiana viveva a Valmadrera ma era conosciuta anche a Lecco dove per anni aveva lavorato presso il ristorante GranoZero, in Corso Promessi Sposi. Da ottobre lottava contro la malattia.

Cristiana si è spenta nei giorni scorsi circondata dall’affetto dei suoi cari: il compagno Roberto, papà Mario e mamma Franca, il fratello. In molti la ricordano come una persona solare ed entusiasta.

L’ultimo saluto alla giovane si terrà oggi pomeriggio, mercoledì, a Renate, suo paese natale, alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale. Quindi Cristiana riposerà presso il cimitero locale.