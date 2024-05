Valmadrera piange Elisa Corti, avrebbe compiuto 101 anni il prossimo giugno

Donna dal buon carattere, mamma dolce e premurosa con la passione per la cucina

VALMADRERA – Dolore a Valmadrera per la morte di Elisa Corti, che avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 14 giugno. Era la quarta persona e donna più anziana di Valmadrera ed era ospite della casa di riposo.

“L’avevo incontrata con la sorella Genoveffa proprio domenica scorsa accompagnata dalla nipote Antonella – ricorda il sindaco Antonio Rusconi -. Proprio l’anno scorso avevamo festeggiato il centenario in Casa di Riposo. Porge le più sentite condoglianze alla sorella Genoveffa, alla nipote Antonella e a tutti i familiari”.

Elisa, nata a Valmadrera dove ha trascorso tutta la sua vita, aveva cominciato a lavorare da giovanissima in filanda, lasciando in seguito il lavoro per dedicarsi alla sua famiglia. Donna dal buon carattere, mamma dolce e premurosa con la passione per la cucina: era un’ottima cuoca e i dolci erano il suo pezzo forte. Amava lavorare a maglia, sferruzzando e intrecciando fili colorati per realizzare calze e maglioncini per i suoi figli e la sua famiglia.

Donna dalla grande fede, ha posto con ubbidiente accettazione nelle mani di Dio tutte le sofferenze e preoccupazioni che la sua lunga vita ha portato con sé, rivolgendosi alla preghiera come cura nei momenti difficili, ma anche come ringraziamento in quelli gioiosi.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 maggio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.