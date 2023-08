Valmadrera piange Emilia Dell’Oro, testimone di libertà e democrazia

Storica presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra

La donna, scomparsa all’età di 91 anni, era stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno civile

VALMADRERA – E’ grande il dolore nella comunità di Valmadrera per la scomparsa di Emilia Dell’Oro, 91 anni, Cavaliere della Repubblica, storica presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, associazione di cui aveva ricoperto numerosi ruoli nei diversi ambiti.

Aveva trasformato il dolore per la perdita del papà Alessandro, deportato e morto in campo dì concentramento, in un impegno fattivo, concreto per dare testimonianza ai più giovani che queste violenze, questo male assoluto, non si doveva più ripetere. Una motivazione forte per rispondere a un’ingiustizia e alla malvagità degli uomini con l’auspicio e l’impegno per la pace.

“Quante iniziative per il IV Novembre e il 25 Aprile che la vedevano sempre presente a Valmadrera come alle manifestazioni provinciali a Lecco, i cippi marmorei al milite ignoto davanti al monumento dei caduti, le testimonianze (molte con Pino Galbani negli anni passati) e la collaborazione con le scuole, l’ultima delle quali con lo spettacolo con Alberto Bonacina sulla figura dei 7 Fratelli Cervi” ricorda il sindaco Antonio Rusconi.

“Proprio per questo suo impegno a non dimenticare la violenza inaudita dei campi dì concentramento, su mia proposta, era stata insignita nel 2007 del Cavalierato della Repubblica ed era stata ricevuta in Consiglio Comunale dall’allora sindaco Mario Anghileri – continua Rusconi -. Da parte mia, poi, vi è una gratitudine particolare e personale: compagna di classe e amica di mia mamma, aveva continuato a farle visita durante la sua malattia e infermità e negli ultimi mesi in Casa di Riposo, continuando poi a portare fiori periodicamente sulla sua tomba. La scomparsa di Emilia ci impone di continuare l’impegno e la testimonianza che ci ha lasciato, il valore della libertà e della democrazia, il valore del rispetto per la vita di ogni persona, un seme che trovi una buona terra che lo riscaldi e lo custodisca”.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Ferranti in via Celestino Ferrario, 5. Il funerale sarà celebrato giovedì 17 agosto, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.