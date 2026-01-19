Valmadrera piange Margherita Frigerio, storica commerciante

Per oltre 25 anni Margherita Frigerio è stata titolare della tabaccheria-cartoleria di viale Promessi Sposi a Valmadrera, un’attività diventata negli anni un punto di riferimento, in particolare per bambini e ragazzi. “Amava stare con i giovani, con i ragazzi che entravano per i giocattoli, i libri, la cartoleria”, racconta la figlia Anna. In seguito aveva continuato a lavorare come commerciante aprendo la lavanderia self service di via Roma, sempre in paese, confermando una vocazione al lavoro e al contatto umano che non l’ha mai abbandonata.

Nata e cresciuta a Valmadrera, Frigerio ha lavorato per tutta la vita nello stesso contesto territoriale. Accanto a lei il marito Roberto e la sorella Angela. “Tenerla a casa era impossibile”, ricorda la figlia, descrivendo un carattere gioviale e una presenza costante in mezzo alla gente. Anche per questo, quando nel 2011 la cartoleria venne ceduta, i nuovi titolari decisero di mantenere il nome Frigerio, ormai riconosciuto e familiare per generazioni di clienti.

Da giovane aveva fatto parte del primo consiglio del Tennis Club 88 di Valmadrera, segno di una partecipazione attiva alla vita sociale del paese, oltre che commerciale.

Negli ultimi due anni il peggioramento delle condizioni di salute aveva inciso profondamente sulla sua quotidianità. “Soffriva moltissimo quando ha dovuto ridurre la sua vita sociale”, spiega la figlia Anna, sottolineando quanto quella dimensione fosse centrale nella sua identità.

I funerali si terranno mercoledì mattina, alle 9.45, nella chiesa parrocchiale di Valmadrera. Un ultimo saluto a una donna che ha costruito la propria vita lavorando e incontrando persone, lasciando un segno riconoscibile nella memoria del paese.