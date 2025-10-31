Valmadrera piange Maria Beretta, per tanti anni è stata la postina del paese

Si è spenta all’età di 86 anni dopo una lunga malattia

“Persona sempre sorridente, ironica, capace di donare l’idea della bellezza della vita”

VALMADRERA – La comunità di Valmadrera piange Maria Beretta in Bianchini morta all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. Da tutti era conosciuta come “Maria Postina”, per l’attività svolta per tantissimi anni con passione e professionalità. Maria era una persona sempre sorridente, ironica, capace di donare l’idea della bellezza della vita e, quando entrava nelle case della gente, le aiutava a sopportare le ingiustizie della vita.

“Maria era una persona amica di tutti, capace di cogliere le cose positive in ogni aspetto” ha ricordato l’ex sindaco Antonio Rusconi. A ricordarla e a rivolgerle un sentito ringraziamento anche la Polisportiva Valmadrera perché, abitando sotto l’oratorio, con pazienza recuperava tutti i palloni e li conservava per poterli restituire.

I funerali di Maria saranno celebrati lunedì 3 novembre alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera. Il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’amministrazione comunale, si associa al cordoglio dei familiari. Maria lascia il marito Benito Bianchini, i figli Raffaella e Rossano, l’affezionata nipote Isabella.