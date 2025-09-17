Valmadrera piange William Ravara, volontario e cittadino esemplare

I funerali venerdì alle 9:45 presso la chiesa parrocchiale di Valmadrera
VALMADRERA – É venuto a mancare oggi, mercoledì, all’età di 76 anni William Ravara, volto noto a Valmadrera e nel territorio per il suo impegno civico.
Il sindaco Cesare Colombo ha espresso il cordoglio ai suoi famigliari con un ricordo personale: “William era una persona solare, sempre pronto a fare del bene dove la necessità lo richiedeva; in questo era un cittadino esemplare, comprendendo come toccasse a ognuno di noi migliorare la propria comunità”.
Ravara, insieme alla moglie, aveva fondato l’associazione “Aiutiamoli a Vivere”, progetto che consentiva a ragazzi provenienti dalla zona di Chernobyl di trascorrere un mese a Valmadrera di cure e momenti di svago. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la coppia era stata tra i promotori dell’accoglienza a Valmadrera di ospiti ucraini, coinvolgendo numerose famiglie della città.
Un altro tratto distintivo di Ravara era la sua attenzione per l’ambiente: era stato presidente dell’Università Verde a Lecco. A Valmadrera, aveva collaborato con la Corale Santa Cecilia, negli scout CNGEI anche come presidente e con la Scuola Aldo Moro. Era inoltre sostenitore di Progetto Valmadrera.
I funerali si svolgeranno venerdì alle 9:45 presso la chiesa parrocchiale. Oltre alla moglie Rita, William lascia i figli Francesca, Davide e Stefano con le rispettive famiglie.