Valmadrera piange William Ravara, volontario e cittadino esemplare

I funerali venerdì alle 9:45 presso la chiesa parrocchiale di Valmadrera

Il sindaco lo ricorda come “Una persona solare, sempre pronto a fare del bene dove la necessità lo richiedeva”

William Ravara, volto noto a Valmadrera e nel territorio per il suo impegno civico. VALMADRERA – É venuto a mancare oggi, mercoledì, all’età di 76 anni, volto noto a Valmadrera e nel territorio per il suo impegno civico. Il sindaco Cesare Colombo ha espresso il cordoglio ai suoi famigliari con un ricordo personale: “William era una persona solare, sempre pronto a fare del bene dove la necessità lo richiedeva; in questo era un cittadino esemplare, comprendendo come toccasse a ognuno di noi migliorare la propria comunità”.

Ravara, insieme alla moglie, aveva fondato l’associazione “Aiutiamoli a Vivere”, progetto che consentiva a ragazzi provenienti dalla zona di Chernobyl di trascorrere un mese a Valmadrera di cure e momenti di svago. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la coppia era stata tra i promotori dell’accoglienza a Valmadrera di ospiti ucraini, coinvolgendo numerose famiglie della città.

Un altro tratto distintivo di Ravara era la sua attenzione per l’ambiente: era stato presidente dell’Università Verde a Lecco. A Valmadrera, aveva collaborato con la Corale Santa Cecilia, negli scout CNGEI anche come presidente e con la Scuola Aldo Moro. Era inoltre sostenitore di Progetto Valmadrera.