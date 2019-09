Valmadrera, sabato 5 ottobre si corre la 1^ Barabina Run

E’ la prima edizione della gara ideata dalla Cascina Don Guanella con il sostegno di tanti amici

Martedì sera la presentazione

VALMADRERA – Presentata martedì sera, nella splendida cornice di Cascina Don Guanella a Valmadrera, la prima edizione di Barabina Run, gara di corsa in montagna in programma sabato 5 ottobre, che vedrà alla regia oltre che i padroni di casa coordinati da Don Agostino Frasson, amici e simpatizzanti della Cascina, runners e – non meno importante – perfetti conoscitori dei sentieri che vedranno protagonisti tutti coloro che hanno deciso o decideranno a breve di confrontarsi con questo innovativo percorso.

Svelato il pacco gara che sarà composto da prelibatezze prodotte a km zero direttamente in Cascina. Non mancheranno capi tecnici offerti dagli sponsor e numerosi gadget sia per i partecipanti alla gara singola e a quella a staffetta, nonché ai giovani runners che si cimenteranno nella versione Barababy run, in programma in mezzo ai vigneti della cascina.

Presenti alla serata alcuni rappresentanti delle amministrazioni di Lecco e Valmadrera, sponsor e atleti.

Un clima di festa e solidarietà e un aperitivo a base di prodotti home made, come consuetudine in Cascina, hanno fatto da cornice agli interventi che si sono susseguiti: Don Agostino ha ovviamente fatto gli onori di casa; Matteo Arrigoni – emergente atleta in forza al gruppo OSA – ha presentato il percorso con indicazioni dettagliate sulle sue difficoltà tecniche;

Gianluca Pellecchia, in rappresentanza degli amici della ResegUp, ha elencato tutti gli aspetti organizzativi che stanno dietro ad un evento di questo genere. Infine la parola agli amministratori locali che – e non poteva essere altrimenti – hanno elogiato l’iniziativa che, come altri eventi sportivi darà ulteriore lustro al nostro territorio.

Alla regia della presentazione Gianluca Castelnuovo che, in coppia con Nicoletta Paganoni, sarà lo speaker ufficiale della manifestazione.

Testimonial d’eccezione il campione olimpionico dei 10000 m Alberto Cova, amico della Cascina e strenuo sostenitore delle sue attività sportive: “è come correre un’Olimpiade. Ci si pone un obiettivo e lo si raggiunge, con fatica e con impegno!”.

E di impegno, gli organizzatori, ce ne stanno mettendo davvero molto: comunicazione, iscrizioni, pacco gara, percorso, volontari, premi, cronometraggio, gestione delle zone critiche del percorso; tutti aspetti logistici sapientemente suddivisi. Ognuno avrà il suo compito e sarà indispensabile una perfetta sinergia e un grande affiatamento affinché questa prima edizione vada nel migliore dei modi.

Considerata l’esperienza della Cascina nella gestione di questi eventi (la Granfondo ne è testimonianza!), la passione che traspare dalle parole degli organizzatori e l’aiuto di alcuni sodalizi sportivi del territorio, primi fra tutti i padroni di casa dell’OSA Valmadrera, non si può prevedere altro che una prima grande edizione della Barabina Run!

Ora è tempo di iscriversi!

Per info www.barabinarun.com per iscrizioni www.kronoman.net