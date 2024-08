Valsassina. Ancora due interventi del Soccorso Alpino in Grignone e alle Betulle

In questi primi giorni d’agosto la media è di un soccorso al giorno per la stazione Valsassina-Valvarrone

VALSASSINA – Altri due interventi, lunedì 12 agosto, per i tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, che si aggiungono ai dieci già effettuati in questi primi giorni del mese di agosto (totali 12, un intervento al giorno di media).

Attivazione nel primo pomeriggio in Grigna Settentrionale per il soccorso di un escursionista infortunato nella zona della Fopa De Geer, nel comune di Pasturo; è stato recuperato dall’elisoccorso di Sondrio. Il secondo intervento sempre nel pomeriggio, alle ore 15, per un uomo caduto nella zona dei Piani delle Betulle, nel comune di Margno; intervento risolto dall’équipe di elisoccorso di Como. In entrambi gli interventi sono stati coinvolti anche i tecnici delle squadre territoriali della stazione.