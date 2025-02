Valsassina. Auto in fiamme a Balisio, traffico intenso

L’incendio all’altezza del cantiere dove si stanno installando i guardrail

Illeso il conducente, uscito in autonomia dall’abitacolo

BALLABIO – Auto in fiamme lungo la SP62 nella piana di Balisio, nel Comune di Ballabio. L’incendio si è verificato questa mattina sulla provinciale, in prossimità del cantiere dove si stanno svolgendo i lavori per installare i nuovi guardrail. Illeso il conducente che si trovava a bordo del mezzo, riuscito a uscire in autonomia dall’abitacolo.

Non ancora chiare le cause che hanno portato il veicolo, che stava viaggiando verso Barzio, a prendere fuoco. Sul caso indagheranno le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per domare l’incendio visibile anche a distanza per l’alta coltre di fumo nero levatasi in aria.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, già messa a dura prova dall’impianto semaforico funzionale allo svolgimento dei lavori in corso, con lunghe code a perdita d’occhio.

Sul posto la Polizia di Ballabio al lavoro per gestire il traffico e ripristinare quanto prima la normale viabilità.

VIDEO