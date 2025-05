54enne elisoccorso dopo una caduta nei boschi sopra Premana

L’infortunio è avvenuto questa mattina poco prima delle 9

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo

PREMANA – Un uomo di 54 anni è rimasto ferito questa mattina nei pressi della località Faèe, sopra Premana. L’allarme è scattato intorno alle 08:50, quando il 54enne sarebbe caduto al suolo per cause ancora da accertare. La dinamica dell’incidente, infatti, non è al momento chiara.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto è giunto l’elisoccorso decollato da Sondrio in con codice giallo, sul posto anche alcuni volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina Valvarrone, che si trovavano già in zona per un’esercitazione programmata.

L’uomo è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Gravedona, dove è arrivato alle 10:15. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la situazione resta sotto osservazione.