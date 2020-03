Cortenova, sversamento nel torrente Pioverna: “Un autentico disastro”

La segnalazione del presidente Fipsas Stefano Simonetti, che ha fatto denuncia all’Arpa, Provincia e Regione

“Tolleranza zero verso questi sversamenti”

CORTENOVA – Uno sversamento di sostanze inquinanti si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì, nelle acque del torrente Pioverna a Cortenova.

A segnalare la situazione, con tanto di fotografie, è stato Stefano Simonetti, presidente Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Lecco: “Un autentico disastro – ha dichiarato sulla sua pagina facebook – ho fatto denuncia all’Arpa, alla Provincia e alla Regione e domani (mercoledì, ndr) segnalerò anche alla Procura della Repubblica di Lecco. Serve Tolleranza zero contro questi sversamenti”.

Non è nota la natura della sostanza sversata nel torrente: “Sembrerebbe trattarsi di olio chimico utilizzato per le lavorazioni meccaniche, ma al momento non ho altri dettagli” ha fatto sapere Simonetti.