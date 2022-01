“A Ballabio il 2022 comincia all’insegna del vandalismo”

BALLABIO – Nuovo anno che a Ballabio non si apre nel migliore dei modi. Infatti, una comunicazione mezzo social da parte del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola con tanto di immagini, informa: “Il 2022 comincia all’insegna del vandalismo. Stanotte alle 01:50 dei ragazzi incappucciati hanno distrutto le luminarie natalizie di Piazzetta Locatelli e abbattuto un palo con specchio di fronte al bar Zapelli”.

“Nel 2021 – ricorda il sindaco – Abbiamo stanziato quasi 60.000 euro per il potenziamento delle telecamere esistenti e l’installazione di nuove che verranno posizionate a breve in via Matteotti, via Provinciale, via Confalonieri, via Bartesaghi. Chiunque compie atti di vandalismo a Ballabio deve sapere che questa Amministrazione non avrà alcuna indulgenza con chi verrà scoperto!”, chiosa senza mezzi termini il primo cittadino.