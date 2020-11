Addio a Giovanni Castelli, l’ultimo allevatore di Ballabio

Aveva 89 anni. Nel 2016 fu premiato dal Comune di Ballabio

Lunedì i funerali in forma privata

BALLABIO – Il paese in lutto per la scomparsa di Giovanni Castelli, 89 anni, allevatore e titolare dell’Impresa Agricola Castelli.

Nato a Lecco, in Viale Turati, negli anni ’50 Giovanni si era trasferito a Balisio (Ballabio) insieme al papà, Carlo Castelli, e a poche bestie. Qui, verso la fine degli anni ’50 nasce l’Azienda Agricola Castelli, oggi gestita dalla quinta generazione. “Il nonno comprò la vecchia casera Bodega e iniziò l’attività – ha ricordato il figlio di Giovanni, Carlo – papà ha lavorato fino a quando ha potuto, affiancato da me e da mio figlio. Era un uomo costante, sia nella vita che nel lavoro. Tra sei mesi avrebbe compiuto 90 anni”.

Quattro anni fa, nel 2016, il Comune di Ballabio aveva premiato Giovanni Castelli come ultimo allevatore di Ballabio e uno degli ultimi in tutta la Provincia di Lecco. A ricordarlo con affetto è stata anche la nuora, Daniela: “Mio suocero era un grande signore. ‘Scarpe grosse e cervello fino’, nessun detto calza meglio di questo alla persona che era. Dotato di una grande dignità e di una grande bontà, a prima vista poteva mettere in soggezione ma la realtà è che aveva un cuore smisurato. Mancherà a tutti e lo ricorderemo sempre con affetto e rispetto”.

I funerali di Giovanni Castelli si svolgeranno in forma privata lunedì nella chiesa parrocchiale di Ballabio.