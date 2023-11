Addio al dottor Aurelio Selva, noto ortopedico valsassinese

Originario di Introbio, il dottor Selva è morto all’età di 83 anni

INTROBIO – E’ grande il dolore per la morte del dottor Aurelio Selva, specialista in fisiatria, ortopedia e traumatologia, molto conosciuto in Valsassina (era originario di Introbio) ma anche a Lecco dove ha condotto la sua attività. Si è spento nella giornata di ieri, 2 novembre, all’età di 83 anni presso la Clinica Talamoni di Lecco, struttura in cui era ricoverato e con la quale aveva collaborato. Un medico stimato e conosciuto anche per la sua attività presso il Centro Fisioterapico Lariano di via Carlo Cattaneo in centro città.

Il dottor Aurelio Selva si è distinto anche nel campo della solidarietà, membro del Lions Club Riviera del Lario di Varenna, era stato supportato anche dall’associazione stessa in alcuni importanti service in Africa, in particolare in Burkina Faso.

“Da parecchi anni il socio Aurelio Selva si reca per 2 settimane in Burkina Faso presso l’Ospedale di Koupèla, dove esegue interventi chirurgici, facendo nel contempo opera di addestramento del personale locale – si legge in un articolo di Vitalions del 2019 a firma di Annibale Rota -. Questa attività di grandissimo valore umano ha coinvolto anche il club, che ha sempre stanziato contributi, inizialmente abbastanza modesti, utilizzati in vario modo da Aurelio Selva per sopperire alle necessità più urgenti. Poi i resoconti del dottor Selva sulle condizioni di estrema povertà di quella popolazione hanno spinto il club a decidere interventi più importanti, grazie anche ai contributi volontari di alcuni soci. Nel 2011, con uno stanziamento di 8.000 euro, è stato realizzato a Saldsdin, uno sperduto villaggio di capanne di paglia indicato da una suora missionaria originaria della provincia di Lecco, un pozzo per l’acqua potabile”.

Un’opera di solidarietà che non si è mai fermata, ma anzi, è cresciuta col tempo. Il dottor Aurelio Selva lascia la moglie Noemi, la figlia Carlotta con Franco e l’amato nipote Riccardo. I funerali saranno celebrati sabato 4 novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Introbio. La camera ardente è allestita presso la Clinica Talamoni di Lecco.