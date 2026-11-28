Nell’ambito del progetto SMART: coinvolti i comuni di Ballabio, Abbadia, Bellano, Cortenova e Pasturo

“Grazie a tutti gli agenti e ai comandanti. Cinque Comuni, un impegno comune: la sicurezza dei nostri cittadini”

BALLABIO – A partire dalla serata di ieri, 28 novembre, hanno preso il via le pattuglie congiunte di Polizia Locale dei Comuni di Ballabio (capofila), Abbadia Lariana, Bellano, Cortenova e Pasturo, nell’ambito del progetto SMART promosso e sostenuto da Regione Lombardia.

L’iniziativa prevede servizi straordinari di controllo in orario serale e notturno, finalizzati a rafforzare il presidio del territorio, la sicurezza urbana e stradale e a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità.

“La sicurezza non conosce confini comunali: fare squadra, condividere risorse e coordinare gli interventi significa rendere ancora più efficace l’azione delle nostre Polizie Locali – ha detto il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. Un ringraziamento a Regione Lombardia, a tutti gli agenti e ai comandanti coinvolti per l’impegno e la professionalità. Cinque Comuni, un impegno comune: la sicurezza dei nostri cittadini“.