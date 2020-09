Alpe di Paglio: 23enne perso e ferito, recuperato dai soccorsi

Soccorso Alpino all’Alpe di Paglio per un 23enne infortunato

Il giovane si è perso e ha battuto la testa cadendo

CASARGO – Brutto infortunio per in giovane escursionista recuperato nel pomeriggio di sabato all’Alpe di Paglio dall’elicottero del 112 intervenuto insieme ai tecnici del Soccorso Alpino.

Il ragazzo avrebbe perso il sentiero e cadendo ha battuto la testa procurandosi una seria ferita al volto. L’allarme è scattato poco prima delle 17.

Il Soccorso Alpino ha iniziato le ricerche per tentare di individuare il giovane escursionista, riuscendo poco dopo a rintracciarlo. La sua posizione è stata comunicata all’elisoccorso decollato dal Como, sul quale il 23enne è stato vericellato per essere trasportato in ospedale.