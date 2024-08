Altopiano Valsassina. Cinque incidenti in poche ore, appello alla prudenza

Estate critica sulle strade della Valsassina: “Si sta verificando una impennata delle incidentalità”

L’invito alla prudenza dell’ufficio unificato della Polizia Locale di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio

BARZIO – Cinque incidenti nella prima domenica di agosto sulle strade dell’Altopiano Valsassinese, due dei quali a fine pomeriggio con i doverosi soccorsi che hanno causato notevoli disagi per la viabilità. Si è trattato di “codici gialli” – con feriti non in pericolo di vita – ma questo non rende meno importante l’appello alla prudenza che arriva dagli agenti dell’ufficio unificato della Polizia Locale di Barzio, Cassina, Cremeno e Moggio.

“Questa estate si sta verificando una impennata delle incidentalità rispetto al trend annuale e anche con feriti gravi – commenta il responsabile del servizio Andrea Piazza -. Facciamo un appello all’attenzione rivolto a tutti i cittadini poiché le principali cause dei sinistri sono dovute alla distrazione”.

In questo mese gli utenti della strada nei nostri paesi crescono enormemente, come mai nel resto dell’anno e si rende necessario usare maggiore prudenza per salvaguardare l’incolumità di tutti, che siano automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni.

“La prima azione quando ci si mette in strada è farsi consigliare dalla prudenza. Gli strumenti di deterrenza, come dissuasori di velocità, postazioni con autovelox, pattugliamenti, hanno una innegabile utilità, tuttavia per prevenire sinistri e tutelare se stessi e gli altri cittadini da spiacevoli incidenti e conseguenze spesso gravi il primo consiglio è rispettare meticolosamente il codice della strada, i limiti di velocità, i divieti di sorpasso o di manovre pericolose”.

Dal territorio anche un appello alla Prefettura affinché disponga servizi straordinari di controllo sia diurno sia notturno, anche tramite l’impiego delle altre forze dell’odine.