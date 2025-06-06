Ancora una frana allo Zucco dell’Angelone, soccorsi in posto

Il distacco roccioso intorno alle 20

In posto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

BARZIO – Un nuovo distacco roccioso si è verificato nella serata di oggi, venerdì 6 giugno, sullo Zucco dell’Angelone, a Barzio. La frana sarebbe scesa non distante dal punto interessato da uno smottamento lo scorso 23 maggio (leggi qui).

Ancora una volta residenti e testimoni hanno udito un forte boato e visto una densa nube di polvere alzarsi dalla montagna.

In posto si sono subito portati il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco per un sopralluogo dell’area. Le squadre di intervento stanno verificando se ci sono persone coinvolte e stanno lavorando per assicurarsi che la situazione sia sotto controllo. Le squadre sono rientrate alle 23 inoltrate.