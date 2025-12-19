Artavaggio. Quattro escursionisti in difficoltà recuperati dal Soccorso Alpino

Mobilitazione in zona Cazzaniga-Merlini: impegnati 15 tecnici volontari, aiutati dai rifugisti

Erano rimasti bloccati lungo la cresta dei Campelli

BARZIO – Quattro escursionisti di nazionalità polacca si sono trovati in difficoltà lungo la cresta dei Campelli, a pochi passi dal rifugio Cazzaniga-Merlini, uno dei punti più panoramici e al tempo stesso più esposti dell’altopiano di Artavaggio, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì.

La segnalazione è stata gestita dalla centrale Soreu Laghi, che ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – stazione di Barzio.

Per il recupero si sono mobilitati 15 tecnici volontari. Le condizioni, già rese difficili dall’orario e dall’abbassarsi della temperatura, richiedevano un intervento rapido ma prudente: la zona della cresta è infatti caratterizzata da tratti esposti e passaggi rocciosi che, in condizioni di scarsa visibilità, possono diventare pericolosi anche per escursionisti esperti.

Dopo aver individuato gli escursionisti in difficoltà, la ricerca ha richiesto un po’ di tempo perché non si conosceva la loro esatta collocazione, i quattro sono stati riaccompagnati al rifugio dove hanno dormito in quota. Insieme al Soccorso alpino hanno collaborato nell’intervento anche i rifugisti del Cazzaniga-Merlini e del Sassi Castelli, fornendo un prezioso supporto ai tecnici nelle fasi di ricerca e di trasporto.