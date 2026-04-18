Auto fuori strada sulla SP67: chiusura temporanea tra Margno e Taceno

Secondo le prime informazioni, un’autovettura è uscita dalla sede stradale mentre percorreva il tratto in salita, finendo in una scarpata per circa 20 metri. Il punto dell’incidente si trova nei pressi del ristorante Sassi Rossi.

Intervenuti i Vigili del Fuoco con con autopompa dal distaccamento di Bellano e nucleo SAF. Per consentire il recupero del mezzo chiusura totale della strada intorno alle ore 14 per una durata stimata di circa 30 minuti. Gli sono operatori in attesa dell’autogru. Le persone coinvolte nel sinistro in cura al personale sanitario hanno rifiutato il trasporto.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi durante le operazioni di recupero.

Resta da chiarire la dinamica precisa dell’incidente, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’eventuale coinvolgimento di persone e sulle loro condizioni.