Auto fuori strada sulla SP67: chiusura temporanea tra Margno e Taceno

Intervento dei Vigili del Fuoco per un veicolo finito in una scarpata. Nessun ferito grave
Prevista chiusura totale della carreggiata intorno alle 14 per consentire le operazioni di recupero del mezzo
CRANDOLA VALSASSINA – Intervento in corso lungo la SP67 in Valsassina, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra Margno e Taceno.
Secondo le prime informazioni, un’autovettura è uscita dalla sede stradale mentre percorreva il tratto in salita, finendo in una scarpata per circa 20 metri. Il punto dell’incidente si trova nei pressi del ristorante Sassi Rossi.
Intervenuti i Vigili del Fuoco con con autopompa dal distaccamento di Bellano e nucleo SAF. Per consentire il recupero del mezzo chiusura totale della strada intorno alle ore 14 per una durata stimata di circa 30 minuti. Gli sono operatori in attesa dell’autogru. Le persone coinvolte nel sinistro in cura al personale sanitario hanno rifiutato il trasporto.
Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi durante le operazioni di recupero.
Resta da chiarire la dinamica precisa dell’incidente, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sull’eventuale coinvolgimento di persone e sulle loro condizioni.