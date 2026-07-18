Auto in fiamme nella notte a Ballabio: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato poco dopo le 23 di venerdì 17 luglio
La squadra del Comando provinciale di Lecco ha spento il rogo utilizzando liquido schiumogeno, evitando che le fiamme si propagassero
BALLABIO – Momenti di apprensione nella tarda serata di venerdì 17 luglio a Ballabio, dove un’autovettura è stata interessata da un violento incendio che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco.
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