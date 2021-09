Controlli della velocità sulle strade provinciali

Gli agenti della Polizia Provinciale in supporto a Casargo, Lierna e Bellano

LECCO- Durante periodo estivo la Polizia provinciale ha proseguito l’attività di controllo della velocità sulle strade provinciali.

Nei giorni scorsi, fa sapere la Provincia, gli agenti hanno effettuato controlli sulla strada provinciale 67 nel territorio comunale di Casargo e sulla strada provinciale 72 nei territori comunali di Lierna e Bellano, a supporto delle rispettive Polizie locali.

In particolare a Casargo sono stati controllati 120 veicoli e sono state elevate 3 sanzioni.

“Nell’ambito delle attività legate alla sicurezza stradale – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Matteo Manzoni – la Provincia di Lecco effettua controlli sulla velocità su tratti di strade provinciali a seguito delle richieste dei vari Comuni, che a loro volta hanno ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini”.

“I controlli sulla velocità – aggiunge – sono effettuati non certo per fare cassa, ma nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali con particolare riguardo agli attraversamenti pedonali e alle numerose intersezioni nei centri abitati, per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada”.