Ballabio, addio a Gianni Agostani, fondatore dell’azienda di caffè

BALLABIO – Si è spento a 74 anni Giovanni Agostani, per tutti Gianni, fondatore del marchio Caffè Agostani. Originario di Laorca, Gianni si era trasferito a Ballabio. Sposato con Franca Locatelli ha due figli, Fausto e Stefano, che hanno proseguito l’attività di commercio di caffè in grani per bar avviata nel 1969 da Gianni proprio a Ballabio.

“Papà lavorava con bar e ristoranti principalmente a Lecco e in Valsassina, era rivenditore del caffè Agostani – ha ricordato il figlio Fausto – noi abbiamo continuato l’attività affiancando al commercio all’ingrosso e alla distribuzione l’e-commerce”.

Gianni Agostani aveva fatto anche parte della banda di Ballabio e di quella di San Giovanni a Lecco dove fino a poco tempo fa suonava il trombone. Era anche un grande appassionato di montagna. ‘Motore’ della sua vita era però il lavoro: “E’ sempre stato molto fiero dell’azienda – ha aggiunto il figlio – ci ha dedicato tanta passione e impegno, trasmettendoli a noi”.

I funerali di Giovanni Agostani si terranno nella Chiesa di Ballabio Superiore giovedì 23 luglio alle 14.30.