Ballabio, allarme truffe telefoniche: falsi Carabinieri contattano i cittadini

Le segnalazioni sono arrivate al Comune di Ballabio nella mattinata. L’invito è a prestare particolare attenzione
“Nella mattinata odierna sono pervenute al Comune alcune segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche da parte di persone che si fingono Carabinieri”, fa sapere l’amministrazione
BALLABIO – A Ballabio scatta l’allerta per alcuni tentativi di truffa telefonica segnalati nella mattinata al Comune. A quanto riferito dall’Amministrazione comunale, alcune persone avrebbero ricevuto telefonate da individui che si presentano come Carabinieri.
Il Comune invita quindi i cittadini a prestare particolare attenzione di fronte a telefonate sospette e a non sottovalutare eventuali contatti telefonici provenienti da persone che dichiarano di appartenere all’Arma.
Le segnalazioni ricevute sono state comunicate dall’amministrazione attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza. “Nella mattinata odierna sono pervenute al Comune alcune segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche da parte di persone che si fingono Carabinieri”, si legge nell’avviso.
Il Comune di Ballabio invita quindi a segnalare alla Polizia Locale di Ballabio eventuali telefonate sospette ricevute. Per le segnalazioni è possibile contattare il numero 3334807775.
L’Amministrazione raccomanda infine di prestare “molta attenzione” davanti a telefonate di questo tipo, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni.
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