Ballabio. Anziano non fa ritorno a casa, ritrovato dai soccorsi

Allarme all’ora di pranzo per il mancato rientro di un 83enne a Ballabio

Ferito a seguito di una caduta, i soccorritori lo trovano e lo riportano in paese

BALLABIO – Erano scattate poco dopo le 13 di oggi, domenica, le ricerche di un anziano a Ballabio. Ad allertare i soccorsi erano stati i familiari, preoccupati non vedendolo rientrare a casa per pranzo dopo una passeggiata.

Le ricerche fortunatamente sono durate poco: l’uomo, 83 anni, è stato ritrovato dal Soccorso Alpino poco sopra l’abitato della cittadina valsassinese, non lontano dalla sede del CAI in via Da Vinci. L’anziano si sarebbe ferito ad una gamba seguito di una caduta. E’ quindi stato assistito dai soccorritori e medicato sul posto.