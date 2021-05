Vettura in fiamme sulla provinciale a Ballabio

Nessun ferito, l’intervento dei Vigili del Fuoco

BALLABIO – Un incendio in mattinata ha riguardato un’autovettura in transito sulla provinciale a Ballabio. Erano circa le 7 di questa mattina, lunedì, quando l’auto ha preso fuoco, con tutta probabilità a causa di un guasto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il veicolo. Non risultano feriti nell’episodio. Inevitabili i rallentamenti alla viabilità. Per il ripristino post- incidente è intervenuto il Consorzio lariano soccorso veicoli.