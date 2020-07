Ballabio, cade da una roccia alle pozze del Passo del Lupo: tredicenne elisoccorso

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, sabato, intorno alle 16

Il ragazzo è stato elisoccorso. Sul posto anche gli uomini del Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco, settore speleo fluviale

BALLABIO – Stava trascorrendo il pomeriggio, insieme a degli amici, alle pozze situate al Passo del Lupo quando è improvvisamente caduto da una roccia finendo, dopo un volo di circa tre metri, su di un sasso. E’ successo questo pomeriggio, sabato, intorno alle 16.

A lanciare l’allarme sono state le persone che si trovavano in quel momento alle pozze, meta ambita da molti gitanti per trovare refrigerio nei giorni estivi. Immediatamente sono scattati i soccorsi: la centrale operativa di Areu ha fatto alzare in volo l’elisoccorso da Como mentre gli uomini del soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco del reparto speleo alpino fluviale, si sono recati sul posto per prestare aiuto da terra.

In base a quanto è stato possibile apprendere finora, il ragazzo, seppur cosciente, avrebbe rimediato, nella caduta, un trauma cranico e una alla rachide oltre a delle ferite alle gambe. I medici hanno stabilito per lui il trasporto in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, specializzato nel settore pediatrico.