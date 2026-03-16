Ballabio. Caduta sul monte Due Mani, intervento dell’elisoccorso

Un uomo è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo

L’allarme è scattato poco dopo le ore 14 di oggi, lunedì

BALLABIO – Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo, sulle pendici del Monte Due Mani, sopra l’abitato di Ballabio. L’allarme è scattato poco dopo le ore 14, per un uomo che è caduto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como che, dopo aver recuperato l’uomo, l’ha trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.