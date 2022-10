Le verifiche dall’alto con l’elicottero per controllare il versante della montagna

Controlli anche al gasdotto, avvicinato da uno dei massi franati

BALLABIO – Sono in corso in queste ore, a Ballabio, le verifiche dopo la frana che è accaduta nella sera di ieri dal monte Due Mani: intorno alle 11.30 si è levato in volo dalla piazzola del Bione a Lecco, l’elicottero con a bordo il geologo che effettuerà una valutazione delle condizioni del versante.

Erano da poco passate le 22 ieri sera, mercoledì, quando i residenti della zona hanno udito distintamente il rumore dei massi che dalla montagna franavano verso valle, cadendo nelle vicinanze di alcune case (vedi articolo precedente).

Sul posto, insieme al sindaco Giovanni Bussola e i tecnici di Regione Lombardia, ci sono anche i tecnici di Snam perché una delle rocce è finita in prossimità della linea del gasdotto ma fortunatamente, almeno secondo le informazioni disponibili, senza fare danni.

Si attende ora l’esito delle verifiche, per accertare l’assenza di ulteriori rischi per gli abitanti. Da ieri sette persone sono state sfollate.