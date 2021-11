Sul posto dalle 16 i Vigili del Fuoco e l’azienda fornitrice del gas

L’invito del sindaco alle persone senza corrente a trovare ospitalità da parenti. E lo Sporting Club si mette a disposizione dei più bisognosi

BALLABIO – “Si continua a scavare, ma al momento il problema della perdita di gas non è stato ancora risolto”. E’ l’ultimo aggiornamento, postato alle 21 dal sindaco Giovanni Bussola sulla propria pagina Facebook, relativo al problema sulla linea elettrica, dovuto a una perdita di gas da una cabina, che da diverse ore sta interessando la zona di via Fiume e diverse vie limitrofe.

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco sta intervenendo dalle 16 in collaborazione dell’azienda fornitrice del gas per una perdita sulla linea di bassa pressione. Le squadre in posto stanno illuminando la zona lavori ed effettuando il presidio antincendio e di sicurezza. Diversi i nuclei familiari rimasti senza corrente, visto che risulta fondamentale risolvere prima il problema relativo alla perdita di gas per poter poi operare in sicurezza.

Proprio per questo motivo il sindaco ha invitato già questo pomeriggio le famiglie con anziani e bambini, attualmente senza corrente, ad andare da parenti e amici in modo da passare la serata al caldo. Non solo, ma è stato messo a disposizione il numero della protezione civile di Ballabio (338.2352990) per eventuali difficoltà e anche l’albergo Sporting Club di Ballabio ha dato la disponibilità ad ospitare per la notte le persone più bisognose.