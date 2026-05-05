Ballabio. E’ morto Palmino Invernizzi ex sindaco di Morterone

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Ballabio giovedì 7 maggio alle ore 15

BALLABIO – Si è spento all’età di 75 anni Palmino Invernizzi. A darne notizia sono i familiari: la moglie Giuseppina, i figli Riccardo e Donata con Sergio, il fratello, le sorelle con le rispettive famiglie e tutti i parenti.

Figura nota anche per il suo impegno amministrativo, Invernizzi era stato eletto sindaco di Morterone il 13 giugno 1999, all’età di 48 anni, con la lista Ppi, in occasione delle elezioni amministrative.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Ballabio giovedì 7 maggio alle ore 15, preceduto dalla recita del Santo Rosario alle 14.30, momento in cui il feretro giungerà in chiesa. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il tempio crematorio.

La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale “A. Manzoni” di Lecco, dove sarà possibile rendere omaggio fino alle ore 13.30 di giovedì. Un ulteriore momento di preghiera è previsto mercoledì 6 maggio alle 20.30, sempre nella parrocchiale di San Lorenzo, con un Rosario in suffragio.