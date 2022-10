Ballabio, frana del Due Mani. Gli sfollati tornano a casa

Il sindaco di Ballabio: “Finalmente una buona notizia. Stasera su 19 persone 16 rientreranno a casa”

Intanto proseguono i lavori di disgaggio e di messa in sicurezza

BALLABIO – Buone notizie giungono da Ballabio, 16 delle 19 persone sfollate a seguito della frana che si è verificata sul monte Due Mani, stasera (venerdì) potranno rientrare nelle proprie abitazioni.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Bussola: “Finalmente una buona notizia – commenta il primo cittadino – Anche se una famiglia di tre persone dovrà ancora attendere prima di far rientro nella propria casa”.

Non si è perso tempo a Ballabio dove i lavori di messa in sicurezza sono iniziati subito.

“Sono state create delle protezioni a ridosso delle case che insistono sul versante franoso della montagna, con i lavori di disgaggio iniziati già il giorno dopo il distaccamento – spiega il sindaco – Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni sono intervenuti e anche la ditta Locatelli di Introbio per il rapido intervento”.

Tuttavia i lavori di messa in sicurezza della zona non sono stati ancora completati: “Ci sono altre rocce pericolanti che verranno disgaggiate e domani verrà realizzato un lavoro importante. Successivamente, su indicazione del geologo, andremo ad installare delle reti paramassi, opere che richiederanno più tempo oltre ad essere onerose per le quali dovremo chiedere aiuto alla Regione. Per quanto realizzato finora e che verrà completato nei prossimi giorni, il costo è stimato intorno ai 300 – 350 mila euro“, conclude il primo cittadino.