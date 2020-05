Mezzo a fuoco sulla provinciale a Ballabio

In fiamme un furgone, intervengono i pompieri

BALLABIO – Incendio sulla strada provinciale a Ballabio: a prendere fuoco è un furgone che stava transitando. In breve il cofano del veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Non risultano feriti al momento. I Vigili del Fuoco, avvisati dell’accaduto, sono intervenuti per spegnere il rogo.