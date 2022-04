Ballabio. In fiamme un tetto a Balisio, intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio si è sviluppato sul tetto dell’Alva Market

I pompieri stanno lavorando per spegnere le fiamme

BALLABIO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti poco dopo le ore 19 di oggi, sabato 16 aprile, per un incendio che ha coinvolto il tetto dell’Alva Market, il noto negozio di prodotti tipici situato in via Provinciale a Ballabio.

I Vigili del Fuoco sono saliti ai Piani di Balisio, in Valsassina, con due autobotti e l’autoscala e stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

(Ringraziamo Giacomo Perucchini per le foto e i video)