Ballabio. Incidente a Balisio, tra le persone soccorse anche un bimbo di 6 anni

Soccorse quattro persone tra cui un bimbo di 6 anni

Incidente ai piani di Balisio, paura nella serata di oggi

BALLABIO – Soccorsi in azione poco prima delle 20 di oggi, domenica 29 dicembre, per un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 62, all’altezza dei piani di Balisio. Sul posto si sono portate immediatamente due ambulanze insieme all’automedica, mentre da Lecco sono saliti in Valsassina anche i Vigili del Fuoco.

Sarebbero tre i mezzi coinvolti nell’incidente, all’arrivo dei soccorsi tutti gli occupanti erano già scesi dalle auto con le proprie gambe. Quattro le persone soccorse: un bimbo di 6 anni, un ragazzo di 25 e due uomini di 58 e 64 anni. Al contrario di quanto si era pensato in un primo momento, fortunatamente nessuno avrebbe riportato traumi apparentemente importanti. I feriti sono stati comunque trasportati all’ospedale per tutte le cure del caso. Spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.