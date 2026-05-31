Ballabio. Incidente tra auto e moto sulla SP62

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.10 di domenica. Sul posto automedica, Croce Rossa e Carabinieri

BALLABIO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SP62 a Ballabio, dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto all’altezza della stazione di servizio.

L’allarme è scattato intorno alle 18.10 di olggi, domenica, e ha portato all’invio sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa in codice rosso, a causa della dinamica inizialmente ritenuta potenzialmente grave.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una ragazza di 17 anni, che avrebbe riportato le conseguenze più significative dello scontro. Dopo le valutazioni effettuate dai sanitari intervenuti sul luogo del sinistro, la giovane non è stata però trasportata in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l’essatta dinamica del sinistro.