Ballabio. Non comunica l’attività di vendita a domicilio: multa da 5mila euro

Tempestivo intervento del comune e della Polizia Locale dopo la segnalazione di alcuni cittadini

Il sindaco Bussola: “La comunicazione preventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza non è un mero adempimento formale”

BALLABIO – Nella giornata di ieri, giovedì, una donna si è recata in diverse abitazioni e alcuni condomini di Ballabio effettuando attività di vendita porta a porta per conto di una nota azienda produttrice di aspirapolveri.

Tuttavia tale attività veniva effettuata senza preventiva comunicazione obbligatoria al Comune e, a causa di ciò, diversi ballabiesi hanno temuto che si trattasse di un tentativo di truffa anche per l’atteggiamento tenuto dalla donna.

Grazie alle segnalazioni effettuate da alcuni cittadini e alle indagini svolte dalla Polizia Locale di Ballabio, guidata dal comandante Marco Maggio, è stato possibile accertare la trasgressione ed emettere una sanzione ammontante a 5.164 euro.

“Ringrazio la nostra Polizia per le indagini e l’agente Alberto Anghileri per la tempestività dell’intervento che ha permesso di accertare la trasgressione – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola –. La comunicazione preventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza, prevista per l’attività di vendita porta a porta, non è un mero adempimento formale ma bensì un avviso fondamentale per la tranquillità di tutti cittadini e per la sicurezza pubblica. Con i tempi che corrono è lecito pensare di essere di fronte a potenziali truffe e bene hanno fatto i ballabiesi ha contattare gli uffici comunali. Ricordo che in casi come questo è sempre buona cosa chiamare il 112 o la Polizia Locale di Ballabio al cell. 333.4807775”.