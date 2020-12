Ballabio piange Antonio Pisapia, segretario vulcanico ed estroso dell’Aipa

72 anni, residente a Ballabio, era impegnato nell’associazione dei pazienti anticoagulati di Lecco

BALLABIO – Con lui se ne va una delle colonne portanti di Aipa, l’associazione dei pazienti anticoagulati di Lecco. Cordoglio per la scomparsa di Antonio Pisapia, segretario della sezione lecchese dell’Aipa, scomparso nei giorni scorsi a causa del Covid. A ricordarne l’impegno e la dedizione in associazione sono proprio gli amici del centro Tao dell’Asst Lecco.

“C’era sempre, il martedì e il venerdì al “punto informazioni” ad indirizzare le persone un po’ spaesate, quando si trattava di sostenere progetti o proporre nuove iniziative di aggregazione ma anche di divulgazione. Vulcanico, estroso, con gli amici di Aipa ha percorso tutte le vie per animare l’associazione: i convegni che periodicamente si organizzavano, rigorosamente alternati tra la sede di Lecco e quella di Merate, i corsi di fotografia, le gite, le cene, i viaggi e i soggiorni al mare, c’era per tutti con un sorriso, una battuta, una strizzatina d’occhio. Noi del centro Tao dell’Asst siamo vicini alla sua famiglia, ad Annamaria e Fabrizio, nella certezza che quanto ha seminato nella sua vita non andrà perso. Il Covid 19 ha fermato anzitempo l’inarrestabile Antonio: sta a noi portare avanti il suo messaggio positivo”.

Un messaggio di stima e affetto a cui si unisce quello dei soci Aipa: “Ci uniamo al pensiero della responsabile del centro Tao dottoressa Valeria De Micheli e porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricorderemo sempre Antonio e ci mancherà la sua instancabile attività”.