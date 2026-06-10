Ballabio piange Daniele Zaffagni, memoria storica di Radio Milano International

Molto conosciuto, è scomparso improvvisamente nella mattinata di oggi all’età di 61 anni

“Discreto e sempre disponibile, è stato capace di unire le persone col suo entusiasmo e il suo amore per Radio Milano International”

BALLABIO – A Ballabio e Lecco è grande il dolore per l’improvvisa morte di Daniele Zaffagni, titolare della lavanderia Il Pinguino di Lecco, rione Acquate, e faceva parte del gruppo Ascoltatori di Radio Milano International, di cui era una memoria storica. Appassionato di musica e montagna, viveva a Ballabio.

“Daniele è stato molto più di un appassionato custode della storia dell’emittente: è stato un amico sincero, una persona cordiale, discreta e sempre disponibile, capace di unire le persone con il suo entusiasmo e il suo amore per Radio Milano International – ricorda Giuseppe Fiorellini via social -. La sua improvvisa scomparsa ci lascia senza parole. Restano però vivi i ricordi, le emozioni condivise e i momenti che abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme. Tra questi, conserveremo sempre nel cuore il flash mob del 10 marzo 2025 in Via Locatelli a Milano, organizzato per celebrare i cinquant’anni di Radio Milano International: una giornata speciale che oggi assume un significato ancora più profondo. Daniele lascia un vuoto difficile da colmare nella grande famiglia di RMI e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. La community di Radio Milano International si stringe con affetto attorno alla sua famiglia, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze. Ciao Daniele. Grazie per la tua amicizia, per la tua passione e per tutto ciò che hai donato alla storia e alla memoria di Radio Milano International. Il tuo ricordo continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle pagine più belle della nostra storia”.

Daniele Zaffagni, detto Zaff, è morto improvvisamente nella mattinata di oggi, mercoledì 10 giugno, nella sua casa di Ballabio. Lascia la moglie Ramona, la mamma Franca, la figlia Martina con Andrea, il fratello Andrea con Nicoletta, i nipoti e tutti i parenti. I funerali si svolgeranno a Lecco, nella chiesa parrocchiale di Acquate, venerdì 12 giugno alle 15.30. La camera ardente è allestita presso l’abitazione via Resinelli, 3 a Ballabio sino alle ore 14 di venerdì.