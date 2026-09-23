Ballabio. Riattivati, dopo il furto, i distributori automatici di via Confalonieri

Proseguono le indagini della Polizia Locale guidata dal comandante Marco Maggio per risalire ai responsabili

Il sindaco Bussola: “La sicurezza è una priorità: ripristinare subito i servizi è stato il primo passo, individuare i responsabili è ora l’obiettivo”

BALLABIO – “A soli due giorni dal furto, sono tornati in funzione il distributore dell’acqua, quello dei sacchi Silea e il mangiaplastica nel parcheggio del Parco Grignetta. Per il momento è possibile riempire le bottiglie d’acqua soltanto con tessere già cariche, perché il portamonete non è ancora attivo. Domani (oggi, ndr) sono previsti ulteriori interventi all’impianto elettrico, che potrebbero causare brevi sospensioni del servizio”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola nella giornata di ieri, martedì. Nei giorni scorsi, infatti, era stato messo a segno un furto al distributore dell’acqua di via Confalonieri a seguito del quale tutti i distributori erano stati messi fuori uso. Per pochi minuti, grazie a una segnalazione, non è stato possibile cogliere i malviventi in flagranza di reato, ma grazie alle diverse telecamere di Ballabio sono state raccolte diverse immagini che sono al vaglio della Polizia Locale per le indagini del caso.

“Danneggiare un servizio pubblico significa colpire l’intera comunità: un gesto grave e inaccettabile, sul quale faremo tutto quanto necessario per individuare i responsabili. Proseguono infatti le indagini della Polizia Locale di Ballabio, guidata dal comandante Marco Maggio, anche attraverso le le numerose telecamere presenti sul territorio – ha concluso il sindaco Bussola -. A Ballabio la sicurezza è una priorità: ripristinare i servizi in tempi rapidi è stato il primo passo, individuare i responsabili è ora l’obiettivo”.