Ballabio, rubano le monete dal distributore dell’acqua e lo danneggiano: identificati i ladri

Il furto nella tarda serata del 18 settembre al distributore dell’acqua al parcheggio del Parco Grignetta

Il bottino sarebbe di circa 60 euro, ma i danni hanno compromesso l’impianto elettrico e provocato una perdita d’acqua. Decisive le telecamere comunali

BALLABIO – Un furto da poche decine di euro, accompagnato da danni ingenti a un servizio pubblico. È quello messo a segno nella tarda serata del 18 settembre al distributore comunale dell’acqua di via Confalonieri, a Ballabio, dove due persone avrebbero forzato la struttura per impossessarsi delle monete contenute nella cassetta di raccolta. Le indagini hanno portato all’identificazione di un uomo e una donna, entrambi maggiorenni e residenti in Brianza, denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato in concorso.

A ricostruire quanto accaduto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Ballabio, che hanno analizzato le registrazioni delle telecamere comunali installate nella zona del Parco Grignetta e lungo le strade circostanti. Le immagini hanno consentito di ricostruire la dinamica del colpo, individuare l’automobile utilizzata e raccogliere elementi utili a risalire ai presunti responsabili.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due avrebbero raggiunto in auto il parcheggio dove si trova il distributore. Uno si sarebbe occupato di forzare la struttura e prelevare la cassetta con le monete, mentre l’altra persona avrebbe sorvegliato i dintorni. Il valore del denaro sottratto è stato stimato in circa 60 euro.

Ben più pesanti le conseguenze sul distributore: la lamiera è stata tagliata, l’impianto elettrico danneggiato e si è verificata una perdita d’acqua. Un intervento che, oltre al danno materiale, ha comportato la temporanea interruzione di un servizio a disposizione della cittadinanza.

La svolta investigativa è arrivata dopo la denuncia presentata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola. Il lavoro della Polizia Locale, guidata dal comandante Marco Maggio, è stato affiancato da quello dei Carabinieri delle Stazioni di Lecco e Cremella. La collaborazione tra i diversi corpi ha consentito di completare gli accertamenti e procedere al deferimento dei due indagati all’Autorità giudiziaria.

Il sindaco ha rivendicato l’efficacia del sistema di videosorveglianza comunale, sottolineando come le immagini abbiano fornito un contributo determinante alle indagini.

“Il messaggio è molto chiaro: chi viene a Ballabio pensando di poter danneggiare un bene pubblico e andarsene indisturbato deve sapere che il nostro territorio è controllato. Abbiamo creduto e investito nella videosorveglianza e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le nostre telecamere non sono elementi decorativi: funzionano e hanno permesso di fornire agli investigatori elementi decisivi per individuare i presunti responsabili”, ha dichiarato Bussola.

Il primo cittadino ha poi ringraziato gli agenti della Polizia Locale e i militari impegnati nell’attività investigativa: “Ringrazio il comandante Marco Maggio e gli agenti della Polizia Locale per il meticoloso lavoro svolto, insieme ai Carabinieri di Lecco e Cremella per la collaborazione investigativa. Danneggiare un servizio pubblico significa colpire l’intera comunità. A Ballabio questi gesti non vengono lasciati senza risposta”.

Per i due maggiorenni identificati si procede, al momento, per l’ipotesi di furto aggravato in concorso. La loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria.