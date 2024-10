Ballabio. Schianto sulla provinciale, morto il 67enne alla guida di una delle auto

Residente in paese, Guido Cucchi, sarebbe stato vittima di un malore

Trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Lecco, è morto poco dopo

BALLABIO – Non c’è l’ha fatta l’uomo che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco in seguito allo schianto avvenuto a Ballabio, lungo la Strada Provinciale 62, all’altezza del centro di raccolta rifiuti.

L’uomo, Guido Cucchi, 67 anni, era alla guida quando avrebbe accusato un malore e, perdendo il controllo della sua auto, una Hyundai Tucson, avrebbe causato uno scontro frontale con una Lancia Ypsilon con a bordo due anziani, il marito di 82 anni e la moglie di 78, trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso. L’uomo, residente a Ballabio, era in arresto cardiocircolatorio ed è stato rianimato sul posto e poi trasferito in condizioni disperate con l’ambulanza del Soccorso Bellanese (a bordo anche il team dell’elisoccorso) all’ospedale di Lecco dove è morto poco dopo.

Non sarebbero in pericolo di vita gli anziani che viaggiavano sull’altra auto: la donna di 78 anni è stata trasportata con traumi al torace e all’addome all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il marito di 82 anni, estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Lecco, è stato portato all’ospedale di Lecco con un trauma a un braccio.