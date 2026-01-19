Ballabio, scontro tra auto e furgone sulla Sp 62

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.35 all’altezza del Parco Due Mani

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo contro il camioncino

BALLABIO – Un incidente stradale ha richiesto l’attivazione dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, lunedì, lungo la Sp 62, a Ballabio, all’altezza del Parco Due Mani. Il sinistro, avvenuto intorno alle 11.35, ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e di un furgone con cassone.

Secondo quanto ricostruito, l’auto procedeva da Ballabio in direzione Lecco quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito sul cordolo della piccola aiuola spartitraffico situata in prossimità dell’attraversamento pedonale che conduce al parco, andando poi a impattare contro il camioncino furgonato che stava transitando nella corsia opposta in direzioe Valsassina.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e la Polizia Locale di Ballabio, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi.

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico lungo l’asse viario, con rallentamenti da e verso la Valsassina. Al momento non si conoscono ancora le condioni del guidatore.