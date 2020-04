Ballabio. Simula una rapina, nei guai la dipendente di una pizzeria

Si era inventata tutto per sottrarre 180 euro al titolare

La donna è stata denunciata dai Carabinieri per simulazione di reato

BALLABIO – E’ bastato poco ai Carabinieri della Compagnia di Lecco per ricostruire cosa fosse successo veramente sabato sera scorsa a Ballabio. Una dipendente della pizzeria Dudu di Ballabio, infatti, aveva riferito di essere stata rapinata mentre stava consegnando pizze a domicilio. La donna aveva raccontato di essere stata aggredita e derubata della somma di 480 euro da due sconosciuti, verosimilmente di origine straniera.

I Carabinieri, a seguito di una veloce attività investigativa, hanno però accertato che il reato non era stato mai commesso e che la donna, in realtà, si era appropriata di 180 euro in sua custodia simulando il reato.

La donna, 32enne residente a Lecco, nell’ammettere le proprie responsabilità ha spontaneamente consegnato ai Carabinieri i 180 euro sottratti al titolare della pizzeria, che sono stati già restituiti al legittimo proprietario, mentre la stessa è stata denunciata all’autorità giudiziaria per simulazione di reato.