Ballabio. Tentato furto in via Gramsci, ladri messi in fuga dai proprietari

L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, giovedì

La proprietaria era all’interno dell’appartamento quando ha sentito alcuni rumori sospetti

BALLABIO – Ladri in azione intorno alle ore 17.30 di ieri, giovedì 12 novembre, in via Antonio Gramsci a Ballabio. I malviventi hanno tentato di entrare all’interno di una villetta a schiera passando dal giardino sul retro dell’abitazione. All’interno, però, c’era la proprietaria che ha sentito alcuni rumori sospetti: i ladri stavano infatti forzando gli antoni della finestra.

La donna allora si è messa ad urlare e i ladri sono fuggiti. I vicini avrebbero visto un uomo uscire dal giardino e scappare attraverso un prato e, subito dopo, avrebbero visto allontanarsi una macchina bianca con alcuni individui sospetti. Fortunatamente, al di là di un grosso spavento, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze.