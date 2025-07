Ballabio. Tre sacchi abbandonati al parco Grignetta: ” Multati tutti i trasgressori”

A distanza di alcune ore l’una dall’altra tre persone hanno pensato bene di abbandonare i proprio rifiuti per strada

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola: “Vogliamo una Ballabio pulita e ordinata. A questa inciviltà non intendiamo arrenderci”

BALLABIO – “Non una… ma ben tre persone, a distanza di alcune ore l’una dall’altra, hanno pensato bene di abbandonare i propri rifiuti di fronte al Parco Grignetta“. A diffondere la notizia è stato lo stesso sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola che è particolarmente attendo alla tematica della pulizia della pulizia e del decoro urbano.

Una maleducazione che, fortunatamente, non resterà impunita come ha sottolineato lo stesso Bussola rivolgendosi direttamente a chi ha abbandonato i sacchi della spazzatura: “Non avete ancora capito che vogliamo una Ballabio pulita e ordinata? A questa inciviltà non intendiamo arrenderci… e la multa arriverà a casa di tutti quanti!”