Ballabio, uomo trovato senza vita nella sua abitazione

Drammatico rinvenimento a Ballabio

L’uomo era già morto da alcuni giorni

BALLABIO – Triste vicenda quella accaduta in mattinata a Ballabio dove un uomo è stato rivenuto senza vita all’interno della propria abitazione di via Dante.

I soccorsi sono accorsi dopo la segnalazione di un residente che si è insospettito per un forte odore che si sentiva in prossimità dell’abitazione. La porta di casa era chiusa e per entrare è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta dentro, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dovuto probabilmente ad un malore. Per le cause della morte, che sarebbe avvenuta qualche giorno prima del rinvenimento, bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico.

La vittima, secondo quanto è stato possibile apprendere, era una persona che viveva in solitudine, assistita da alcuni conoscenti.